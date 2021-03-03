Сегодня, 3 марта, в Центральной избирательной комиссии утвердили форму, цвет и текст избирательных бюллетеней промежуточных выборов народных депутатов Верховной Рады в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская), которые запланированы на 28 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК на своем сайте.

В частности, текст избирательных бюллетеней будет печататься на государственном языке лишь с одной стороны на листе размером 200 × 400 мм светло-фиолетового цвета с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния. А также - с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, что проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

Помимо этого, Комиссия установила в каком количестве должны быть изготовлены избирательные бюллетени для обычных и специальных избирательных участков.

В пресс-центре ЦИК также сообщили, что будет образована контрольная комиссия по изготовлению избирательных бюллетеней на предприятии-изготовителе.

В ее состав вошли представители политических партий, депутатские фракции которых зарегистрированы в Аппарате Верховной Рады Украины девятого созыва, соответствующие представления от которых поступили в ЦИК. А именно:

от политической партии "Европейская Солидарность" - Сиклицкий Борис,

от политической партии "Батькивщина" - Петрушко Сергей,

от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Швыгин Игорь,

от политической партии "Слуга народа" - Кострийчук Сергей,

от политической партии "Голос" - Харченко Наталия".

Фото: facebook.com/UACEC

Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК завершила регистрацию кандидатов на довыборах в Раду. Всего зарегистрировано 34 кандидата в народные депутаты Украины - 20 человек выдвинутых политическими партиями и 14 самовыдвиженцев.

Также напомним, что ЦИК зарегистрировала на довыборы в Раду силача Вирастюка. Кандидатуру силача выдвинула партия "Слуга народа" 11 февраля на своем съезде.