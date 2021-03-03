Правительство России выдвинуло бывшую главу Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в качестве кандидата в совет директоров "Роснефти".

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном российском интернет-портале правовой информации.

Кнайсль претендует на пост независимого директора. Кроме нее на эти должности правительство РФ заявило экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, бывшего сотрудника министерства госбезопасности ГДР Маттиаса Варнига и швейцарского банкира Ханса-Йорга Рудлоффа.

Все они уже являются независимыми директорами в совете директоров "Роснефти", а Шредер занимает должность его председателя.

Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с декабря 2017 года по июнь 2019-го.

Летом 2018 года президент России Владимир Путин по приглашению Кнайсль совершил частный визит на ее свадьбу с финансистом Вольфгангом Майлингером, где станцевал с невестой.

К слову, весной 2020 года Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве. Тогда же стало известно, что ее саму подозревают в убийстве собаки.