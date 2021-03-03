В Черновицкой городской больнице 27 февраля взорвалась емкость со спиртом из-за того, что рядом грелся кипятильник. В результате начался пожар, после которого и погибли два человека.

Об этом сообщает издание "Молодой Буковинец" со ссылкой на заявление начальника начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктора Бачинского.

"Один из пациентов пользовался кипятильником. Рядом стоял спирт, вследствие высокой температуры спирт взорвался и пламя попало на мужчину, и он получил 70% поражения кожи. Это было причиной смерти", - пояснил он.

По словам Бачинского, второй пациент не мог ходить. В палате начался пожар: горели одеяла и одежда, в палате было много дыма и образовался угарный газ.

Пострадавший надышался этим, а его легкие были ослаблены после коронавируса, поэтому не выдержали.

Напомним, 27 февраля заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак сообщила, что в больнице №1 в Черновцах произошел взрыв. Тогда по версии спасателей причиной пожара в больнице стал взрыв кислородного баллона.

Во время пожара в палате находилось четыре человека, двое из них не пострадали.