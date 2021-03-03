В Испании, где поддержали введении паспортов вакцинации от Covid-19, сестры короля Филиппа Елена и Кристина привились от коронавируса вне очереди, опередив миллионы простых испанцев.

Об этом сообщает El Confidencial.

В частности, сестры съездили в Объединенные Арабские Эмираты в феврале и сделали прививку именно там. Из-за этого в стране разгорелся скандал.

"Сестры короля Елена и Кристина съездили в ОАЭ к своему отцу, бывшему королю Испании Хуану Карлосу и там сделали прививки. Причем Хуан Карлос сейчас находится в Арабских Эмиратах потому что добровольно покинул страну после скандала с закупкой и строительством высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии", - говорят в материале.

Попавшие в скандал сестры рассказали, что в ОАЭ им предложили Covid-паспорт, чтобы свободно посещать отца и те согласились.

"При других обстоятельствах, мы бы дождались нашей очереди в Испании и привились, когда представилась бы такая возможность", - заявили сестры.

В то же время, в партии "Подемос" (левая политическая партия в Испании - Ред.) заявили, что "их привилегии выходят за рамки людей, которых они якобы представляют".

В данный момент в Испании первую дозу вакцины получили уже 4,5 миллиона человек, а 1,2 миллиона - уже полностью привиты.

Ранее "Страна" сообщала, что 80-летняя королева Дании вакцинировалась от коронавируса вне очереди. Она не входит в категорий граждан, которые должны получить вакцину в первую очередь.

Также напомним, что в Австрии политики получили вакцину от коронавируса вне очереди. Хотя, по плану правительства, прививку могут делать только медикам и пожилым людям.