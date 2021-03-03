Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение Советом нацбезопасности санкций Офис президента сопровождает "грязной кампанией" против его политической силы. По мнению политика, Владимиру Зеленскому санкции против Виктора Медведчука были нужны "для информационной атаки не столько на ОПЗЖ и Россию, сколько на "Европейскую солидарность" и на него лично.

Заявление появилось в Фейсбуке Порошенко 3 марта.

Далее лидер ЕС объяснил, почему в 2014 году, когда прекратили работу посольства, в рамках Нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука.

"Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? Правда, не так трудно было предположить, что в будущем мне попытаются выставить за это счет? Да потому что тысячи людей находились в российском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить я готов был иметь дело хоть с чертом лысым. "Иметь дело" - значит выходить из зоны собственного комфорта. Встречаться. Разговаривать по телефону, - будь то Медведчук, или Грызлов, Сурков или Путин. И не всегда, согласно лисьим правилам дипломатии, говорить им то, что ты о них на самом деле думаешь", - сказал Порошенко.

Он поставил себе в заслугу, что благодаря этой тактике удалось провести несколько масштабных обменов пленными.

"При этом мы ни разу не нарушили принципа "самых ценных для России преступников не выдавать". Это уже после нас выдали Путину Цемаха, участника и свидетеля причастности Путина к сбиванию малайзийского "Боинга". Это уже после нас по требованию Путина Зеленский освободил прямо со скамьи подсудимых "беркутов", которые расстреливали Майдан. Зато освободить Риффмастера и Стерненко он не может", - попенял Порошенко преемнику.

Он напомнил, что Медведчук в большую политику вернулся в июле 2019 года во время парламентских выборов - уже при Зеленском.

"Оглядываясь сейчас в четырнадцатый год, понимаю, что из решения, которое я тогда вынужденно принял по Медведчуку, мы выжали по максимуму. Мы освободили людей... Их жизнь важнее, чем мои белые перчатки", - заявил экс-президент.

Порошенко в последнее время часто критикует власть. Например, на днях он назвал г@вном вакцину "Ковишилд", доставленную в Украину усилиями правительства.

Хотя по большому счету Зеленский от Порошенко уже практически ничем не отличается и даже полностью копирует его риторику.