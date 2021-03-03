В Министерстве здравоохранения Украины развеяли самые популярные мифы о вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своем сайте.

"Вакцинация - это один из важнейших элементов для преодоления пандемии Covid-19. Стратегическая цель, которую ставит Министерство здравоохранения - сформировать в украинском коллективный иммунитет к смертельно опасной болезни. А с этой целью нужно, чтобы не менее 60% населения вакцинировались", - рассказали в Минздраве.

Там добавили, что одной из причин недоверия к вакцине - распространение неправдивой информации относительно вакцинации.

В Минздраве в очередной раз напомнили, что только у медиков можно получить исчерпывающую и правдивую информацию о вакцинации.

"Не доверяйте непроверенным источникам, придерживайтесь информационной гигиены. И знайте, что вакцинация - это важный шаг к сохранению здоровья и жизни", - заявили в пресс-центре.

В министерстве собрали самые популярные мифы и опровергли их.

Люди заразились Covid-19 в результате вакцинации

На самом деле: Невозможно заразиться Covid-19 от вакцин, поскольку ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь. Вакцины учат нашу иммунную систему распознавать и бороться с коронавирусом. Иногда этот процесс может вызвать такие симптомы, как лихорадка. Они нормальные и являются признаком того, что организм создает защиту от вируса. Если вскоре после вакцинации вы все же получили положительный тест на Covid-19, то возможно, что на момент прививки уже были инфицированы коронавирусом, но не знали этого.

Вакцина Pfizer приводит к бесплодию у женщин

На самом деле: Распространяется утверждение, якобы вакцина Pfizer/BioNTech научит иммунную систему организма атаковать белок синцитин, который участвует в формировании плаценты, а это, в свою очередь, приведет к бесплодию у женщин. На самом деле если вакцина может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка, то же происходило бы во время заболевания Covid-19. Это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста во всем мире, перенесших Covid-19 за последний год, не могут иметь детей. А это неправда.

мРНК-вакцины - генетическое оружие, которое меняет наши гены

На самом деле: мРНК-вакцины от Covid-19 никогда не попадают в ядро клетки, где расположена наша ДНК. Это означает, что мРНК не может влиять или взаимодействовать с нашей ДНК любым образом. Зато мРНК-вакцины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать иммунитет к Covid-19.

Случаи смерти в результате вакцинации против Covid-19

На самом деле: В середине января появились сообщения, что вскоре после вакцинации Pfizer/BioNTech в Норвегии погибли 33 человека в возрасте 75 лет и старше. В сети также распространяется информация о случаях смерти пожилых или медперсонала в других странах. Анализ, проведенный Всемирной организацией здравоохранения, показал, что летальные случаи соответствуют ожидаемому уровню смертности от различных причин для людей этого возраста и нет оснований считать, что они связаны с вакцинацией. ВОЗ пока не зафиксировала ни одного случая смерти после прививки вакциной от коронавируса, заявляет эксперт организации Марианджела Симао.

Вакцина Covishield - это "генерик", который не имеет ничего общего с вакциной Oxford/Astrazeneca

На самом деле: Это неправда - Covishield изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии AstraZeneca. По сути, Covishield - это та самая вакцина AstraZeneca, только изготовленная на индийском заводе. Она одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Канада, Европейский Союз и Индия. В Украине тоже тщательно изучили все документы, которые предоставил производитель, и 22 февраля 2021 года зарегистрировали эту вакцину для экстренного применения.

Вакцина против коронавируса вызывает рассеянный склероз

На самом деле: На самом деле только в одном случае при испытании вакцины AstraZeneca сообщили, что у волонтера обнаружили рассеянный склероз, в другом - воспаление спинного мозга. В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что болезнь не имела отношения к вакцинации.

Вакцины Pfizer и Moderna вызывают сильный анафилактический шок

На самом деле: На самом деле сильную аллергическую реакцию после вакцинации фиксируют лишь в одном случае на сотни тысяч вакцинированных. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в течение десяти дней со старта в США массовой вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировали 11,1 случае тяжелых аллергических реакций на миллион введенных доз. У большинства пациентов, которые обладали, в прошлом была тяжелая аллергия на другие лекарства. В США во время прививок вакциной Modern зарегистрировали 2,5 случаи аллергических реакций на миллион доз.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минздрава Степанов заявил, что вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые.

Также напомним, что глава МОЗ Украины Степанов назвал побочные эффекты после прививки от коронавируса.