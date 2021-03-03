Президент США Джо Байден 2 марта решил продлить на год антироссийские санкции, которые были введены еще в 2014 году из-за событий в Украине.

Документ о продлении опубликован в американском Федеральном реестре.

Президентским указом №13660 от 6 марта 2014 года Барак Обама ввел чрезвычайные экономические ограничения в отношении России и отдельных ее граждан.

Впоследствии Обама, а затем и 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно расширяли санкции против России в связи с присоединением Крыма, а также продлевали их.

Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые ограничительные меры вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

В заявлении указывается, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. По этой причине, режим ЧС, введенный 6 марта 2014 года, а также - меры, принятые (...) в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года".

Как отметил Байден в пояснительной записке к документу, действия России "продолжают угрожать интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", в связи с чем он принял решение, что режим санкционного положения должен быть продлен еще на год.

Ранее "Страна" сообщала, что 2 марта в США опубликовали список попавших под санкции российских и немецких компаний "за деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения".

Также мы писали, что в мае Штаты могут ввести новые санкции против "Северного потока - 2".