Молодой мужчина напал с ножом на людей в Ветланде на юге Швеции, по меньшей мере, восемь человек ранены.

Об этом сообщает местная полиция.

Жизням раненых ничего не угрожает, отметили в полиции. Часть пострадавших, тем не менее, госпитализировали.

Полиция при задержании открыла огонь и ранила нападавшего, он жив, его также отправили в больницу. Он находится под наблюдением. Однако, его пока не допрашивали, и мотив пока не ясен.

Шведская полиция проводит расследование и не исключает, что речь идет о теракте.

Место нападения оцеплено, полиция патрулирует другие районы города, опрашивает свидетелей.

Инцидент произошел во второй половине дня.

Ранее "Страна" сообщала, как в феврале в Лондоне за один день произошло пять ножевых атак.

Также мы писали о том, как террорист в поясе смертника бросался с мачете на прохожих в Лондоне.