Вооруженные ножом мужчина атаковал восьмерых человек на улице города в Швеции
Молодой мужчина напал с ножом на людей в Ветланде на юге Швеции, по меньшей мере, восемь человек ранены.
Об этом сообщает местная полиция.
Жизням раненых ничего не угрожает, отметили в полиции. Часть пострадавших, тем не менее, госпитализировали.
Полиция при задержании открыла огонь и ранила нападавшего, он жив, его также отправили в больницу. Он находится под наблюдением. Однако, его пока не допрашивали, и мотив пока не ясен.
Шведская полиция проводит расследование и не исключает, что речь идет о теракте.
Место нападения оцеплено, полиция патрулирует другие районы города, опрашивает свидетелей.
Инцидент произошел во второй половине дня.
Ранее "Страна" сообщала, как в феврале в Лондоне за один день произошло пять ножевых атак.
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