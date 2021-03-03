Офис президента инициировал разработку механизма по анализу резонансных уголовных дел и приговоров за период с 2014 года против "ветеранов и общественных деятелей, боровшихся с российской агрессией", которые могли стать "жертвами произвола". Инициатива предложена "в качестве ответа на запрос общества на справедливость в судах".

Об этом сообщается на сайте ОП.

В Офисе главы государства не исключили, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления и несправедливого применения законов мирного времени к оценке "событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России".

"Нужно законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства", - заявили у Зеленского.

Также ОП предложил инициировать изучение уголовных производств, начатых с 2014 года по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершенных с установлением всех виновных.

"Уже состоялось первое совещание на площадке Офиса главы государства под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченная Верховной Рады по правам человека. Были обсуждены вызовы, стоящие перед государством в связи с такими приговорами ветеранам, которые общество не считает справедливыми, и незавершенные уголовные расследования по фактам нападений на общественных деятелей", - говорится на сайте ОП.

В Офисе добавили, что соответствующий механизм будет реализован для возвращения справедливости ветеранам и активистам.

"Если начиная с 2014 года были сделаны негодные вещи относительно ветеранов и общественных деятелей, если начинались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства", - резюмировали у Зеленского.

О том о каких именно "безосновательных делах" и против кого в заявлении не говорится.

Но стоит напомнить, что на прошлой неделе под Офисом президента проходили акции в поддержку экс-руководителя "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, который по обвинительному приговору получил 7 лет тюрьмы за похищение человека.