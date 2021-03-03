В пятницу, 5 марта, заканчивается регистрация на участие во внешнем независимом оценивании 2021, поэтому у желающих сдать ВНО-2021 осталось несколько дней на регистрацию.

Об этом говорится в сообщении Минобразования.

"Осталось три дня, чтобы зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании 2021 – регистрация завершается 5 марта. До этого дня можно внести изменения в персональные данные участника ВНО, если в сертификате участника обнаружена ошибка", – говорится в сообщении МОН.

5 марта – последний день, определенный для отправки по почте регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. Дату подачи документов в региональный центр оценивания качества образования определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте.

Региональные центры оценивания качества образования будут продолжать обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы, присланные после 5 марта, обрабатывать не будут.

"Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является Сертификат, который человек, который регистрировался, получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением. Если сертификат не поступил, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью специального сервиса", – напомнили в МОН.

Если зарегистрировавшийся уже имеет Сертификат, однако обнаружил ошибку в персональных данных, можно внести необходимые изменения до 5 марта, воспользовавшись специальным сервисом "Внести изменения".

На сегодня, 3 марта, для участия во внешнем независимом оценивании и государственной итоговой аттестации зарегистрировано 268 339 лиц, избравших 1 млн 92 тыс. 374 тестирований.

В пятерку самых популярных предметов ВНО, которые выбирают учащиеся, в этом году входят:

история Украины (210 028 человек);

математика (207 205 человек);

украинский язык и литература (178 119 человек (87 192 человека зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку);

география (126190 человек);

английский язык (105 133 человека).

Основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая тестированием по химии и продлится до 15 июня, когда состоится ВНО по географии.

Ранее "Страна" рассказывала о правилах допуска абитуриентов на Внешнее независимое оценивание.

Также мы писали о том, что в МОН утвердили условия приема абитуриентов в вузы Украины на 2021 год.