Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей". Документ кроме прочего вводит единый портал сообщений обличителей коррупции.

Об этом сообщает Офис президента.

Единый портал задуман как база данных, куда будут вносить сообщенную обличителями информацию о возможных фактах коррупции или связанных с коррупцией правонарушений, а также о лицах, имеющих статус обличителей (в том числе их персональные данные). Кроме того, портал будет содержать информацию о состоянии и результатах рассмотрения сообщений о коррупционных деяниях.

В то же время цели обработки данных об обличителях законом не определены, не регулируется и объем данных, которые будут вноситься в единый портал. Не определены порядок защиты таких данных и круг лиц, которым будут предоставлять доступ к ним. Законом только определено, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, и что ответственным за его администрирования является НАПК.

Такой подход не соответствует Конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (часть вторая статьи 32 Конституции), а также закону "О защите персональных данных".

"Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности - как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях", - сказал глава государства.

Как писала "Страна", закон был принят в парламенте 4 февраля 2021 года.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон об обличителях коррупции, принятый в 2019 году.