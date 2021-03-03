Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич анонсировал появление в украинском медиапространстве еще одного телеканала. Он объединит журналистов уже из четырех закрытых Владимиром Зеленским оппозиционных СМИ.

Об этом Шуфрич сказал в эфире телеканала "Перший незалежный".

По словам парламентария, точку в истории с лишением лицензии трех вещателей из-за санкций поставит Европейский суд по правам человека. При этом ситуацию с "Першим незалежным" он считает принципиально отличной.

"Как можно письмом СБУ закрыть телеканал, отключить его от трансляцию? Это будет очень серьезный разговор, причем везде: в Киеве, в Вене, в ОБСЕ, в Нью-Йорке, в ООН. Мы везде будем об этом говорить. В Брюсселе будем на эту тему говорить. На прошлой неделе была Парламентская ассамблея ОБСЕ. Я имел возможность задать вопрос председателю ОБСЕ госпоже Линде и генсеку ОБСЕ госпоже Шмидт, и обе отреагировали", - сообщил Шуфрич.

Он добавил, что в ОБСЕ держат на контроле и вопрос с закрытием "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"Там был вопрос по Донецку и вопросы по СМИ. По трем каналам сказали, что вопрос им известен, и он у них на карандаше. Второй вопрос по Донецку... Сказали, что нужна воля по реализации Минских соглашений. Не сказали, чья воля, но понятно, что не наша с вами", - сказал нардеп.

По его словам, за свои незаконные действия и закрытие четырех телеканалов украинская власть будет нести ответственность в рамках правового поля.

"В вопросах по трем каналам у нас одна тактика: исключительно адвокатская правовая защита. В вопросе "Першего незалежного" они очень сильно наступили на грабли. За "Первый независимый" они ответят по полной, как и за все четыре телеканала", - заявил политик.

Также он намекнул, что владеет информацией по поводу появления еще одного телеканала.

"У меня есть информация, что вы скоро будете иметь возможность работать на еще одном канале. Неужели они и его закроют? И каким способом?" - сказал в заключение Шуфрич.

Напомним, 26 февраля в эфир вышел телеканал "Перший незалежный", на котором собрались сотрудники трех закрытых каналов Тараса Козака.

Однако через час после вещания его закрыли даже без санкций СНБО.