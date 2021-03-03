Стоимость нефти эталонных марок продолжила повышаться во время торгов в среду, несмотря на данные Минэнерго США, которые показали рекорд по росту запасов топлива в стране на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Цена майских фьючерсов на нефть "Brent" на лондонской бирже ICE Futures к 16:32 в среду составляет $63,39 за баррель, что на $0,69 (1,1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,54 за баррель, что на $0,79 (1,32%) выше уровня на закрытие рынка во вторник.

Отмечается, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 21,56 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Это рекордное увеличение нефтяных запасов, отмечает Trading Economics.

Кроме того, товарные запасы в США снизились на 13,62 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 9,72 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,3 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 3,75 млн баррелей.

Помимо этого, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ закончился, рекомендации для заседания министров всех стран-участниц ОПЕК+, намеченного на четверг, не вынесено, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По информации источников "Интерфакса", во вторник технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что возвращение на нефтяной рынок фактически 1,5 млн б/с не повлияет на его сбалансированность, хотя в явном виде такая рекомендация для JMMC не прописана.

Также, как пишет агентство, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 21,56 млн баррелей - до 484,6 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 13,62 млн баррелей и составили 243,47 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 9,72 млн баррелей, до 143 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,3 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 3,75 млн баррелей.

Напомним, вчера сообщалось, что Мировые цены на нефть колеблются в ожидании решения стран ОПЕК+.

Также мы писали, что в конце февраля мировые цены на нефть перешли к снижению.