Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович прокомментировал "Стране" историю с заявлением "ДНР" о праве вести огонь на упреждение по позициям ВСУ.

По словам Арестовича, возникший из-за заявления конфликт уже исчерпан.

"Думаю, таким образом они пытались оказать медийное давление на украинскую сторону накануне дня заседания ТКГ. Потому что как только Кравчук заявил протест, они сразу сдали назад. Мол, нет, вы нас неправильно поняли, никто не выходит из переговоров, все всё соблюдают, это вы нарушаете. Они, видимо, просто искали способы медийного давления, но промахнулись, не рассчитали, что это чревато для них серьезными неприятностями. Выход из режима прекращения огня - это нарушение договоренностей, принятых на высшем уровне в Париже. Задеваются интересы Франции и Германии", - сказал Арестович.

Он также прокомментировал обвинения российской стороны в том, что Украина провоцирует эскалацию конфликта на Донбассе.

"Россия, обвиняя Украину в эскалации конфликта, пытается вынудить нас вести переговоры напрямую с квазидержавными формированиями, которые они называют "ЛНР" и "ДНР". Делая вид, что Россия не сторона конфликта. Но вчера президент Европарламента заявил, что Россия - сторона конфликта на Донбассе, и вся ответственность на ней, так как Украина выполнила все договоренности, которые были ранее достигнуты. Поэтому российская сторона тут же замяла вопрос и сказала, мол, давайте переходить к рабочим моментам. Уже конфликт исчерпан. Де-юре сохраняется режим прекращения огня, хотя де-факто периодически стреляют. Но никакого огня на упреждение не ведут", - заявил "Стране" Арестович.

Напомним, 3 марта на заседании ТКГ глава украинской делегации Леонид Кравчук сказал, что упомянутое заявление "ДНР" говорит о ее выходе в одностороннем порядке из перемирия.

В ответ на это глава российской делегации Борис Грызлов заявил, что это Украина свела к нулю большинство ранее согласованных гарантий безопасности и провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе.