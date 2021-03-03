Весна продолжает вступать в свои права в Украине. 4 марта температура воздуха подберется к отметке +10 градусов, а в некоторых регионах поднимется и выше.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По всей стране в четверг осадков не ожидается. Столбики термометров днем поднимутся до +6...+9 градусов, а на юге и западе - до +10...+14. Теплее всего будет Черновцах.

А вот ночью еще вернутся заморозки: до -1 на западе и до -2...-4 на остальной территории.

В Киеве четверг будет солнечным, с дневной температурой +9...+11 градусов. Ночью воздух остынет до 0...-2.

4 марта в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается снеголавинная опасность (3-й уровень).

Как писала "Страна", погоду в четверг в наших краях будет определять антициклон Жаклин.

Мы также приводили прогноз по Украине на 8 марта.