В Министерстве иностранных дел Украины требуют официальных извинений за шутку премьер-министра Словакии о том, что его страна обменяла российскую вакцину "Спутник V" на обещание отдать России Закарпатскую Украину.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

3 марта в МИД был приглашен временный поверенный в делах Словацкой Республики в Украине Матуша Корбу, которому был выражен протест из-за некорректного высказывания словацкого премьера Игоря Матовича.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений. Особенно оскорбительными для украинского народа звучат такие "шутки" в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части украинского Донбасса", - высказались в МИД.

В пресс-службе министерства добавили, что "неуместные слова главы словацкого правительства диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

МИД Украины потребовал официальных извинений от Матовича, а посол Украины Юрий Мушка совершил соответствующий демарш в МИД Словацкой Республики.

Как писала "Страна", шутка премьера Словакии прозвучала во время эфира на радио.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на нее заявил, что своими некорректными высказываниями Матович портит дружественные и искренние отношения между Украиной и Словакией.