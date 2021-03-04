Премьер-министр Словакии Игор Матович. Фото из твиттера i_matovic
Премьер-министр Словакии Игор Матович. Фото из твиттера i_matovic

3 марта между Словакией и Украиной случился дипломатический скандал. 

В страну ЕС была доставлена первая партия российского "Спутника V".

На протяжении дня из-за этой поставки переругались словацкие президент Зузана Чапутова и премьер Игор Матович - вплоть до призывов к отставке последнего. Вечером он еще больше накалил обстановку. 

На вопрос журналиста, что глава правительства пообещал Москве за вакцину, он в шутку ответил: "Закарпатскую Украину". МИД Украины потребовал официальных извинений. Позже они были принесены. 

Однако интересен сам факт, что в Словакии тоже идет "баттл" по поводу закупок вакцины из России. И, как видим, побеждают сторонники "зрады" - то есть те, кто считает, что привить свое население важнее, чем из политических соображений сидеть без вакцины. 

Все подробности - в материале "Страны". 

Почему европейцы захотели покупать "Спутник"

На протяжении последнего месяца в странах ЕС сложилась сложная ситуация с вакцинацией. Европейцы прививаются более активно, чем украинцы. Но у них две другие проблемы. 

Во-первых, поставки западных вакцин задерживают. Их привозят не в срок и не в оговоренном объеме (в сторону уменьшения). 

Во-вторых, многие люди отказываются иммунизироваться британской "АстраЗенека" (индийский аналог которого завезли в Украину). Причина - низкая, по сравнению с другими вакцинами, эффективность. И практически нулевая - против новых штаммов, которые уже вовсю атакуют Европу. 

На фоне этого растет число заболевших ковидом. В ЕС продлевают карантины и локдауны, больницы переполнены пациентами. Безрадостный расклад вынуждает некоторых обратиться в Россию за помощью в виде "Спутника V". 

Изначально европейские лидеры рассматривали данную меру как крайнюю. Декларировалась такая позиция: сначала на уровне ЕС одобрят вакцину московского центра Гамалеи - потом рассмотрят ее поставки в отдельные страны. 

Но чем больше тяжелых больных стало поступать в стационары, тем быстрее руководители стран Евросоюза стали "переобуваться".

Венгрия одобрила и уже применяет "Спутник". Президент Чехии Милош Земан позвонил Владимиру Путину и попросил препарат. Его примеру последовал австрийский канцлер Себастьян Курц. Он с президентом России обсудил и возможность поставок, и производство на территории страны. Рассматривает вариант разливать у себя инъекции по формуле московских ученых и Италия. Оттуда на производство в РФ направили своих специалистов. 

В числе тех, кто позвонил в Москву за "Спутником", был и премьер-министр Словакии Игор Матович. Россия отреагировала на его просьбу быстро и уже выделила первую партию доз.

Но с той минуты, как борт ВВС Словакии приземлился в Кошице со "Спутником V" на борту, у Матовича начались проблемы. Сначала - внутри страны. 

Скандал со "Спутником" внутри Словакии 

В Словакии распределение полномочий президента и премьер-министра осуществляется не номинально. Глава правительства со своими министрами отвечает в том числе за экономику и социальный блок. То есть решение о покупке вакцины принимал глава правительства Игор Матович. 

Президент Зузана Чапутова, в свою очередь, выступила с заявлением. Она назвал закупку "отказом от принятых в медицине правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей", поскольку "Спутник" не зарегистрирован в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

К лидеру подключились другие первые лица. Глава МИД Словакии Иван Корчок сказал, что отсутствие у российской вакцины регистрации в ЕМА подтверждает: она - "инструмент гибридной войны".

Два вице-премьера и лидеры двух партий, входящих в коалицию, Рихард Сулик (партия "Свобода и солидарность") и Вероника Ремишова (партия "За людей") заявили, что в связи с действиями премьера они не исключают реорганизацию правительства. Дополнительно они попросили аудиенции у президента республики.

Если эти две партии выйдут из коалиции, то она развалится и в стране могут пройти перевыборы парламента.

Матович свои действия объяснил так: "Времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает... Сотня людей в день умирает от коронавируса. Но вместо того, чтобы мы все сосредоточились на поисках вакцин, некоторые люди считают самой большой проблемой Словакии то, что мы с главой Минздрава позволили закупить для людей в республике два миллиона эффективных вакцин… Потому что они якобы неправильные - происходят из России". 

По мнению премьера, "многим высокопоставленным людям в политике подходит, чтобы в стране умирало как можно больше людей и терпела ущерб экономике". Такие люди, полагает Матович, "руководствуются девизом - чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать".

То есть, как видим, полемика такая же, как и в Украине. Только у нас закупать "Спутник" предлагал лидер оппозиционной партии, не представленной в исполнительной власти (Виктор Медведчук из ОПЗЖ). А в Словакии процесс возглавил премьер, который проявил изрядную политическую смелость - впрочем, видимо, с целью поднять свою популярность в обществе. 

Пока Матовича продолжали распекать в самой Словакии, он успел угодить в международный скандал - с Украиной. 

Шутка премьера 

Игор Матович из-за "Спутника V" весь день был ньюсмейкером. Комментарии у него брали разные СМИ, в том числе местная радиостанция. 

В прямом эфире ведущий спросил у премьера, что он пообещал России в обмен на вакцину "Спутник". Вопрос был явно с намеком на "зраду", поэтому Матович в ответ потроллил журналиста: "Закарпатскую Украину". И тут же добавил, что это была шутка: "Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал. Они ничего от меня не хотели". 

Отметим, что пассаж про "Закарпатскую Украину" был хоть и шуткой, но в какой-то степени многозначительной. Ведь, как известно, этот регион до Второй мировой войны входил в состав Чехословакии.

На ситуация сначала отреагировал глава МИД Украины в своем твиттере.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - написал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба твиттер

Вскоре был опубликован расширенный комментарий на странице украинского МИДа в Фейсбуке. 

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений", - указали в Министерстве иностранных дел. 

Дипломаты продолжили: "Особенно оскорбительными для украинского народа звучат такие "шутки" в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части украинского Донбасса". 

МИД Украины потребовал официальных извинений от Матовича. Для объяснений был вызван посол Словакии.

МИД Украины фейсбук

На момент подготовки материала Матович не попросил прощения у Киева. Это сделал глава МИД Словакии, который на протяжении дня был против покупки российской вакцины без европейской регистрации. 

"Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины.

Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения", - написал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. 

Иван Корчок фейсбук

Сам премьер-министр, уже после того как разгорелся скандал, поделился свежим высказываем Антонио Таяни, вице-председателя Еврокомиссии.

"Европа должна разрешить использование "Спутник" на всей территории Союза", - заявил Таяни. 

Игор Матович фейсбук

Потом добавил: "Я бы никогда не поверил, сколько ненависти может вызвать одна смелая покупка только потому, что, как говорят, она была совершена не по ту сторону азимута. Я не сожалею". 

Игор Матович фейсбук

При этом, если изучить другие высказывания Матовича, уличить его в лоббировании российской вакцины, можно с натяжкой. Сегодня он опубликовал другой пост - отчитался о том, что удалось договориться о 100 тысячах вакцинах BioNTech/Pfizer. 

Как говорится, почувствуйте разницу по количеству - сто тысяч "Пфайзера" против двух миллионов "Спутника", который признан в мире как одна из лучших вакцин. 

Отсюда можно сделать вывод, что премьер-министр рад не конкретно "Спутнику", а любой дополнительной вакцине для граждан Словакии. 

Игор Матович

Обещали ли что-то России за вакцину?

Учитывая разгоревшийся дипломатический конфликт между Словакией и Украиной, на дальний план отошел вопрос, который радиоведущий задавал Матовичу: что он пообещал России за вакцину? 

Поверить в ответ премьера - "у меня ничего не просили" - можно. Поскольку сам факт продажи странам ЕС имеет для России огромное политическое значение - как символ ее передовой роли по многим вопросам мировой повестки. Но не только. 

Когда Россия только начала разрабатывать препарат от ковида, обозреватели западных СМИ высказывали мнение: Путин в будущем использует "Спутник" как путь для укрепления своих позиций в мире. И, возможно, как шаг к смягчению санкционной политики со стороны ЕС.

Но это как бы точка зрения западных СМИ, которые лоббируют сохранение санкций. В Кремле же вряд ли настолько наивны, чтобы надеяться на снятие санкций за "хорошую вакцину". 

Сегодня Россия делает вакцину только для своих граждан. А абсолютно все партии доз, которые уходят за рубеж, - на основании личных просьб и договоренностей. 

Однако когда-нибудь население России "насытят" вакциной. И встанет вопрос ее международных поставок. 

И чем больше лидеров из ЕС позвонят Путину о вакцине, тем быстрее "Спутник V" получит окончательное международное признание и застолбит за собой более обширный рынок. Судя по глобальному спросу на вакцины - это многомиллиардные доходы. Тем более что иммунологи уже сейчас говорят - вакцинироваться придется ежегодно, так как антитела после прививки не появляются "навечно". 

Сейчас в ожидании новых партий "Спутника" 39 стран мира - если говорить о тех, кто уже зарегистрировал препарат. И, видимо, борьба с вакциной что в Словакии, что в Украине - это отголосок чисто экономической конкуренции крупных стран Запада и России за место на этом рынке. 

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