3 марта между Словакией и Украиной случился дипломатический скандал.

В страну ЕС была доставлена первая партия российского "Спутника V".

На протяжении дня из-за этой поставки переругались словацкие президент Зузана Чапутова и премьер Игор Матович - вплоть до призывов к отставке последнего. Вечером он еще больше накалил обстановку.

На вопрос журналиста, что глава правительства пообещал Москве за вакцину, он в шутку ответил: "Закарпатскую Украину". МИД Украины потребовал официальных извинений. Позже они были принесены.

Однако интересен сам факт, что в Словакии тоже идет "баттл" по поводу закупок вакцины из России. И, как видим, побеждают сторонники "зрады" - то есть те, кто считает, что привить свое население важнее, чем из политических соображений сидеть без вакцины.

Все подробности - в материале "Страны".

Почему европейцы захотели покупать "Спутник"

На протяжении последнего месяца в странах ЕС сложилась сложная ситуация с вакцинацией. Европейцы прививаются более активно, чем украинцы. Но у них две другие проблемы.

Во-первых, поставки западных вакцин задерживают. Их привозят не в срок и не в оговоренном объеме (в сторону уменьшения).

Во-вторых, многие люди отказываются иммунизироваться британской "АстраЗенека" (индийский аналог которого завезли в Украину). Причина - низкая, по сравнению с другими вакцинами, эффективность. И практически нулевая - против новых штаммов, которые уже вовсю атакуют Европу.

На фоне этого растет число заболевших ковидом. В ЕС продлевают карантины и локдауны, больницы переполнены пациентами. Безрадостный расклад вынуждает некоторых обратиться в Россию за помощью в виде "Спутника V".

Изначально европейские лидеры рассматривали данную меру как крайнюю. Декларировалась такая позиция: сначала на уровне ЕС одобрят вакцину московского центра Гамалеи - потом рассмотрят ее поставки в отдельные страны.

Но чем больше тяжелых больных стало поступать в стационары, тем быстрее руководители стран Евросоюза стали "переобуваться".

Венгрия одобрила и уже применяет "Спутник". Президент Чехии Милош Земан позвонил Владимиру Путину и попросил препарат. Его примеру последовал австрийский канцлер Себастьян Курц. Он с президентом России обсудил и возможность поставок, и производство на территории страны. Рассматривает вариант разливать у себя инъекции по формуле московских ученых и Италия. Оттуда на производство в РФ направили своих специалистов.

В числе тех, кто позвонил в Москву за "Спутником", был и премьер-министр Словакии Игор Матович. Россия отреагировала на его просьбу быстро и уже выделила первую партию доз.

Но с той минуты, как борт ВВС Словакии приземлился в Кошице со "Спутником V" на борту, у Матовича начались проблемы. Сначала - внутри страны.

Скандал со "Спутником" внутри Словакии

В Словакии распределение полномочий президента и премьер-министра осуществляется не номинально. Глава правительства со своими министрами отвечает в том числе за экономику и социальный блок. То есть решение о покупке вакцины принимал глава правительства Игор Матович.

Президент Зузана Чапутова, в свою очередь, выступила с заявлением. Она назвал закупку "отказом от принятых в медицине правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей", поскольку "Спутник" не зарегистрирован в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

К лидеру подключились другие первые лица. Глава МИД Словакии Иван Корчок сказал, что отсутствие у российской вакцины регистрации в ЕМА подтверждает: она - "инструмент гибридной войны".

Два вице-премьера и лидеры двух партий, входящих в коалицию, Рихард Сулик (партия "Свобода и солидарность") и Вероника Ремишова (партия "За людей") заявили, что в связи с действиями премьера они не исключают реорганизацию правительства. Дополнительно они попросили аудиенции у президента республики.

Если эти две партии выйдут из коалиции, то она развалится и в стране могут пройти перевыборы парламента.

Матович свои действия объяснил так: "Времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает... Сотня людей в день умирает от коронавируса. Но вместо того, чтобы мы все сосредоточились на поисках вакцин, некоторые люди считают самой большой проблемой Словакии то, что мы с главой Минздрава позволили закупить для людей в республике два миллиона эффективных вакцин… Потому что они якобы неправильные - происходят из России".

По мнению премьера, "многим высокопоставленным людям в политике подходит, чтобы в стране умирало как можно больше людей и терпела ущерб экономике". Такие люди, полагает Матович, "руководствуются девизом - чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать".

То есть, как видим, полемика такая же, как и в Украине. Только у нас закупать "Спутник" предлагал лидер оппозиционной партии, не представленной в исполнительной власти (Виктор Медведчук из ОПЗЖ). А в Словакии процесс возглавил премьер, который проявил изрядную политическую смелость - впрочем, видимо, с целью поднять свою популярность в обществе.

Пока Матовича продолжали распекать в самой Словакии, он успел угодить в международный скандал - с Украиной.

Шутка премьера

Игор Матович из-за "Спутника V" весь день был ньюсмейкером. Комментарии у него брали разные СМИ, в том числе местная радиостанция.

В прямом эфире ведущий спросил у премьера, что он пообещал России в обмен на вакцину "Спутник". Вопрос был явно с намеком на "зраду", поэтому Матович в ответ потроллил журналиста: "Закарпатскую Украину". И тут же добавил, что это была шутка: "Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал. Они ничего от меня не хотели".

Отметим, что пассаж про "Закарпатскую Украину" был хоть и шуткой, но в какой-то степени многозначительной. Ведь, как известно, этот регион до Второй мировой войны входил в состав Чехословакии.

На ситуация сначала отреагировал глава МИД Украины в своем твиттере.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - написал Дмитрий Кулеба.

Вскоре был опубликован расширенный комментарий на странице украинского МИДа в Фейсбуке.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений", - указали в Министерстве иностранных дел.

Дипломаты продолжили: "Особенно оскорбительными для украинского народа звучат такие "шутки" в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части украинского Донбасса".

МИД Украины потребовал официальных извинений от Матовича. Для объяснений был вызван посол Словакии.

На момент подготовки материала Матович не попросил прощения у Киева. Это сделал глава МИД Словакии, который на протяжении дня был против покупки российской вакцины без европейской регистрации.

"Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины.

Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения", - написал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Сам премьер-министр, уже после того как разгорелся скандал, поделился свежим высказываем Антонио Таяни, вице-председателя Еврокомиссии.

"Европа должна разрешить использование "Спутник" на всей территории Союза", - заявил Таяни.

Потом добавил: "Я бы никогда не поверил, сколько ненависти может вызвать одна смелая покупка только потому, что, как говорят, она была совершена не по ту сторону азимута. Я не сожалею".

При этом, если изучить другие высказывания Матовича, уличить его в лоббировании российской вакцины, можно с натяжкой. Сегодня он опубликовал другой пост - отчитался о том, что удалось договориться о 100 тысячах вакцинах BioNTech/Pfizer.

Как говорится, почувствуйте разницу по количеству - сто тысяч "Пфайзера" против двух миллионов "Спутника", который признан в мире как одна из лучших вакцин.

Отсюда можно сделать вывод, что премьер-министр рад не конкретно "Спутнику", а любой дополнительной вакцине для граждан Словакии.

Обещали ли что-то России за вакцину?

Учитывая разгоревшийся дипломатический конфликт между Словакией и Украиной, на дальний план отошел вопрос, который радиоведущий задавал Матовичу: что он пообещал России за вакцину?

Поверить в ответ премьера - "у меня ничего не просили" - можно. Поскольку сам факт продажи странам ЕС имеет для России огромное политическое значение - как символ ее передовой роли по многим вопросам мировой повестки. Но не только.

Когда Россия только начала разрабатывать препарат от ковида, обозреватели западных СМИ высказывали мнение: Путин в будущем использует "Спутник" как путь для укрепления своих позиций в мире. И, возможно, как шаг к смягчению санкционной политики со стороны ЕС.

Но это как бы точка зрения западных СМИ, которые лоббируют сохранение санкций. В Кремле же вряд ли настолько наивны, чтобы надеяться на снятие санкций за "хорошую вакцину".

Сегодня Россия делает вакцину только для своих граждан. А абсолютно все партии доз, которые уходят за рубеж, - на основании личных просьб и договоренностей.

Однако когда-нибудь население России "насытят" вакциной. И встанет вопрос ее международных поставок.

И чем больше лидеров из ЕС позвонят Путину о вакцине, тем быстрее "Спутник V" получит окончательное международное признание и застолбит за собой более обширный рынок. Судя по глобальному спросу на вакцины - это многомиллиардные доходы. Тем более что иммунологи уже сейчас говорят - вакцинироваться придется ежегодно, так как антитела после прививки не появляются "навечно".

Сейчас в ожидании новых партий "Спутника" 39 стран мира - если говорить о тех, кто уже зарегистрировал препарат. И, видимо, борьба с вакциной что в Словакии, что в Украине - это отголосок чисто экономической конкуренции крупных стран Запада и России за место на этом рынке.