Главными приоритетами США в мировой политике является противостояние с Китаем, а не с Россией или Ираном.

Об этом в среду заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает "Интерфакс".

"Китай - это крупнейшая геополитическая проблема этого столетия", - сказал он в ходе выступления в госдепартаменте.

Также Блинкен пояснил, что у США есть и другие проблемы в мире. В частности, они связаны с РФ, Ираном и КНДР.

"Однако угроза, которую представляет собой Китай, - совершенно иного рода", - полагает госсекретарь.

Как он пояснил, у Китая есть экономические, дипломатические, военные возможности для того, чтобы изменить в свою пользу сложившийся миропорядок.

Напомним, еще в январе Блинкен, будучи кандидатом на пост госсекретаря, заявлял, что считает Китай самым значительным вызовом для США.

Также мы писали, что китайские самолеты имитировали ракетный удар по авианосцу США через три дня после инаугурации Байдена.