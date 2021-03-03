Принадлежащая материнскому холдингу Alphabet Inc. американская компания Google с 2022 года больше не будет разрабатывать новые рекламные инструменты, основанные на истории посещения пользователями страниц в интернете.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Еще в прошлом году в Google проинформировали, что откажутся отслеживать действий пользователей по cookie-файлам - практики, которая вызывает серьезную критику и вопросы у регулирующих органов.

А 3 марта компания заявила, что в своих рекламных продуктах будет использовать новые технологии, защищающие конфиденциальность пользователей. Они позволят таргетировать рекламу без сбора информации о просматриваемых пользователями сайтов.

По словам представителей компании, в дальнейшем она не будет "ни создавать альтернативные индикаторы для отслеживания действий пользователей в интернете, ни использовать их в каких-либо продуктах".

В Google добавили, что эти планы касаются только веб-сайтов и не относятся к инструментам, используемым в мобильных приложениях.

На фоне этого заявления акции Alphabet на торгах в среду потеряли в цене 0,7%. Хотя за последний год их стоимость выросла на 48%.

Ранее "Страна" сообщала, что Google заплатит почти 4 млн долларов из-за дискриминации сотрудников по половому признаку.

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