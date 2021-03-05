Весна пришла - будем сажать огурцы и петрушку, яровизировать картофель и чеснок, удобрять почву и обрезать ветки плодовых деревьев.

Наверняка некоторые украинцы воспользуются тремя выходными к 8 марта, чтобы совершить первую "вылазку" в огород и сад. Для читателей "Страны" подготовили лунный посевной календарь на ближайшие десять дней.

5 и 7 марта - полив и подкормка растений. Можно выкладывать картофель на проращивание, садить петрушку на корень, горох, фасоль, свеклу.

6 марта из-за того, что Луна переходит в четвертую фазу, лучше отказаться от работ на грядках.

С 7 по 11 марта идеальное время, чтобы обрезать деревья и кустарники, удобрять сад и огород органическими методами, пересаживать и подкармливать комнатные растения. Рекомендована прополка всходов. Садоводы в указанные дни могут поливать насаждения, заниматься перегноем.

8 марта можно садить помидоры на рассаду, морковь, кинзу, горчицу, хрен, чеснок. С 9 по 11 марта Луна будет в Водолее - неудачном знаке для посадок овощей.

12 марта - благоприятный день для посева сладкого перца, листового салата.

13 марта - Новолуние - астрологи не рекомендуют работы в саду и огороде.

14 марта можно выгонять лук на перо, сеять перец и пометы, редис, сельдерей, кукурузу, спаржу, арбуз и дыню.

12 - 14 марта - прививка деревьев и кустов.

Специально для читателей "Страны":

посевной календарь на март 2021

таблица на весь 2021 год для огородников, садоводов и цветоводов