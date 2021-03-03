Соединенные Штаты Америки больше не собираются свергать режимы ради продвижения демократии силовыми методами, так как эти методы не работают.

Об этом в среду, 3 марта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает "РИА Новости".

"Вопрос не в том, будем ли мы поддерживать демократию, но в том, как мы будем это делать", - сказал Блинкен, выступая с телевизионным обращением к американцам по теме внешней политики.

"Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения не были, это не работало", - сказал госсекретарь.

По словам Блинкена, в администрации Байдена "будут делать это иначе" - собственным примером и побуждением к реформам и к демократии.

Напомним, недавно мы писали, что США нанесли авиаудар по иранским объектам в Сирии по приказу Байдена.

Также сообщалось, что Байден заявил о возможных нападениях проиранских группировок в Сирии на военных США .