Полпред России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов по итогам ее заседания обвинил Украину в системных нарушениях перемирия. Он заявил, что Киев провоцирует эскалацию конфликта в регионе.

Его слова передает ТАСС.

"Завершилось очередное заседание контактной группы. Участники обсудили новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения. Это не спровоцированные и не случайные нарушения - это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти", - считает Грызлов.

Он добавил, что "украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности".

"Украина провоцирует военную эскалацию конфликта", - еще раз повторил полпред России.

Грызлов сказал, что наблюдатели отмечают новые обстрелы на Донбассе, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники ВСУ в жилых районах.

По словам Грызлова, политический диалог между Киевом и Донбассом является необходимым условием для достижения мира в регионе.

"Надо понимать, что урегулирование будет устойчивым только при реализации политической части минских соглашений. Вызывает беспокойство тот факт, что любые документы, подготовленные Донбассом, упорно игнорируются. В этих условиях трудно говорить о восстановлении диалога. Пока украинская власть отказывается от диалога с Донбассом и держит курс на войну, Донбассу будет трудно доверять ее обещаниям", - пояснил политик.

Грызлов заявил, что Украина уже отказалась от ранее достигнутых договоренностей по подготовке на основе имеющихся предложений Донбасса и Киева Плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями, согласованного всеми участниками контактной группы.

"По-прежнему не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления. Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц", - сказал Грызлов.

По его мнению, "только переход к политическому урегулированию, к формату прямого и постоянного диалога между Киевом и Донбассом может остановить новые авантюры украинской власти и вернуть Украину к миру и к нормальной жизни".

Как писала "Страна", сегодня же глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил об одностороннем выходе "ДНР" из режима перемирия.

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