Мать и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко и глава Прогрессивной социалистической партии Наталья Витренко обвинила столичных коммунальные службы в некачественной работе и отказалась оплачивать их услуги. Речь идет об уборке придомовой территории.

Изложенная на трех печатных листах претензия политика к коммунальщикам опубликована на сайте партии.

"В связи с тем, что в этом году ни разу за весь снежный февраль не проводилась уборка территории вокруг многоквартирного дома, где проживает Наталья Витренко (несмотря на резко увеличенную плату за эту коммунальную услугу), она отказалась ее оплачивать", - пояснила пресс-служба партии.

Напомним, Юрий Витренко показал в декларации за 2019 год миллионные доходы, элитное авто и сразу четыре квартиры.

Ранее "Страна" писала о том, что за квартиру Зеленских в Крыму исправно платят коммуналку в рублях.

Также мы сообщали, что Оля Полякова обвинила коммунальщиков в рухнувшем потолке и заявила, что по этому поводу ей хочется ругаться матом.