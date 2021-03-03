После появления в СМИ новости о вручении экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому подозрения в похищении и пытках Олега Семинского он опубликовал пост в соцсети. В нем он сообщил, что поздравил с днем рождения свою пожилую мать.

Запись и совместный снимок бывшего чиновника с родительницей выложены вечером 3 марта в Фейсбуке.

"Сегодня вернулся в Украину, поздравил маму с днем рождения. Выражаю благодарность всем, кто прислал ей приветствие", - говорится в посте.

При этом Рудьковский ни словом не обмолвился об уголовном деле о похищении.

Как писала "Страна", СБУ заявила о раскрытии дела о похищении Семинского в конце февраля.

При этом Семинский еще шесть лет назад рассказывал, что похищение и покушение на него инициировал его бывший друг и партнер Рудьковский.