Рудьковский после сообщения о вручении ему подозрения в похищении человека показал фото с мамой
После появления в СМИ новости о вручении экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому подозрения в похищении и пытках Олега Семинского он опубликовал пост в соцсети. В нем он сообщил, что поздравил с днем рождения свою пожилую мать.
Запись и совместный снимок бывшего чиновника с родительницей выложены вечером 3 марта в Фейсбуке.
"Сегодня вернулся в Украину, поздравил маму с днем рождения. Выражаю благодарность всем, кто прислал ей приветствие", - говорится в посте.
При этом Рудьковский ни словом не обмолвился об уголовном деле о похищении.
Как писала "Страна", СБУ заявила о раскрытии дела о похищении Семинского в конце февраля.
При этом Семинский еще шесть лет назад рассказывал, что похищение и покушение на него инициировал его бывший друг и партнер Рудьковский.