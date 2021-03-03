Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бывшему замглавы "Нафтогаза" Александру Кацубе вернули 100 млн гривен, которые он отдал государству, пойдя на сделку в деле о разворовывании бюджета в 2017 году. Однако сам Кацуба это отрицает и обвиняет Луценко в получении 50 млн грн.

В среду на странице Луценко и его пресс-секретаря Ларисы Сарган появились посты, в которых говорится, что в этом году сторонний суд вернул 100 млн грн (позже Луценко изменил запись, указав сумму в 120 млн грн), снятые у Кацубы в качестве сделки.

"Уже в этом году определением абсолютно стороннего суда вернули 100 млн грн", - говорится в посте.

В то же время Кацуба написал на своей странице, что ему не вернули эти деньги. При этом он попросил самого Луценко вернуть 50 млн гривен, которые он якобы получил через посредника в 2016 году. За что именно Кацуба не уточняет.

"Юрий Луценко, если мне вернули 100 млн грн, то прошу и Вас вернуть переданные Вам через посредника 50 млн грн в декабре 2016 года. Или прекращайте писать статусы, которые не соответствуют действительности", - написал он.

Напомним, в июне 2016 года Кацуба-младший обвинялся в том, что нанес государству убыток на 500 миллионов гривен. "Страна" подробно писала об этом деле.

15 марта 2017 года Кацуба был освобожден из Киевского (Лукьяновского) следственного изолятора.

Перед этим тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что с Кацубой была заключена сделка, в которой он изложил на нескольких десятках страниц свои показания о членстве в организованной преступной группировке и высказал готовность уплатить сумму в 100 млн грн. После закрепления сделки судом человек считается осужденным, но может свободно передвигаться по территории Украины.

Отметим, что в феврале 2021 года Кацуба выложил свое фото с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это, по всей видимости, и дало почву для разговоров о том, что Кацубе вернули деньги, о которых говорил Луценко. Сам же Кацуба в подписи к снимку назвал Зеленского "крутым".