Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на политическую шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича. Иностранный политик заявил, что Словакия закупила российскую вакцину "Спутник V" в обмен на передачу России Закарпатской Украины. Кулеба посоветовал Матовичу обменять на вакцину регионы Словакии.

Свой комментарий Кулеба оставил в Твиттере 3 марта, буквально через несколько минут после появления в СМИ новости о шутке.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - написал Кулеба.

Кулеба любит "воевать" с оппонентами в соцсетях. Так, осенью он отреагировал мемом с американским сериальным персонажем на слова Лукашенко о центре американских спецслужб, расположенном в Киеве.

А в январе Кулеба прокомментировал отказ ПАСЕ лишить полномочий россиян, заявив в соцсети, что Ассамблея сломалась.