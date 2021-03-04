Цветы и шоколад считаются неотъемлемой частью 8 марта, но когда дело доходит до более сложных подарков приходится поломать голову, тем более, что часто в Международный женский день и мужчинам и женщинам нужно приготовить много больших и маленьких сюрпризов - для мам, бабушек, дочек, подруг, коллег по работе, сестер, соседок.

Собрали идеи разных подарков в зависимости от их стоимости.

Подарки до 100 гривен

В списке подарков, которые обойдутся в сумму до 100 гривен, шоколадки, печенье с предсказаниями, один цветок (например роза или веточка хризантемы), киндер-сюрприз, открытка, эко-сумка шопер, чай.

Подарки до 1000 гривен

За сумму до 1000 гривен можно подарить месячный абонемент в спортзал, курс йоги, мастер-класс по танго или большому теннису, сеанс массажа, урок верховой езды.

Подарком может быть сертификат в парфюмерный магазин, центр косметологии, магазин любимого бренда. Поход в кинотеатр на двоих.

Как вариант - термо-кружка, набор хорошего шоколада, ежедневник, скретч-карта мира, мягкая игрушка, плед, набор красивой посуды или бокалов, деньги на покупку платья или хорошая книга.

Подарки до 10 000 гривен

Ужин в хорошем ресторане обойдется в сумму от тысячи гривен (чек в кафе или ресторане в небольшом городе может быть меньше).

От тысячи обойдется комплект хорошего постельного белья.

От 1000 до 8000 грн можно приобрести сертификат впечатлений и заказать: фотосессию, полет на воздушном шаре, полет на самолете, в аэротрубе, SPA-процедуры, романтический ужин на крыше или запись сингла в студии.

В сумму до 10 тыс грн можно вложиться, если на две ночи отправиться на уик-энд в Одессу или Львов.

Можно купить спортивный тренажер, типа орбитрек или степпер. Подарить конверт с деньгами на покупку туфель.

Растет популярность интимных гаджетов, которые можно подобрать в секс-шопах. Если вы хотите сделать сюрприз, прежде лучше убедиться в предпочтениях женщины.

На сумму до 10 тыс грн можно подобрать бытовую технику или гаджет.

Бесплатные подарки

На 8 марта можно обрадовать и бесплатными приятными вещами. Это может быть завтрак в постель, слайд-шоу из фотографий или смонтированный своими силами видео ролик, нарисованный портрет, романтический ужин на свежем воздухе, устроенный своими силами.

Как вариант - чековая книжка желаний. Ее разновидностей может быть множество - от интимных пожеланий жены, до обещания посидеть с маленькими детьми своей сестры или переустановить Windows подруге. Главное потом "обналичить" чек, чтобы подарок не оказался мыльным пузырем.