Уже скоро состоится главный бой весны 2021 года.

В субботу, 17 апреля, Александр Усик выступит против Джозефа Джонса. Украинский и британский спортсмены будут бороться на титул WBO.

Это первый бокс Александра после оглушительной победы над Дереком Чисорой.

Для Усика предстоящий поединок очень важен. Проигрыш перечеркнет все его предыдущие достижения на пути к боям с топами супертяжелого веса. А выигрыш приблизит к новым вершинам.

В этот же день в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) сойдутся американец Риджес Прогрес и украинец Иван Деркач.

Точное время боев, а также каналы прямых трансляций пока неизвестны. "Страна" сообщит о них читателям сразу, как только появится расписание.

На нашем сайте будет организован онлайн обоих поединков наших спортсменов. Присоединяйтесь, будем вместе болеть за Александра Усика и Ивана Деркача.

Пока же сообщим об очередном успехе Усика. 1 марта он возглавил рейтинг боксеров супертяжелого веса WBA.