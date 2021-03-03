В среду, 3 марта, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сделал прививку от коронавируса индийской вакциной "Covishield".

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Вакцинация состоялась во время рабочей поездки в район операции Объединенных сил в 59-м военном мобильном госпитале в Северодонецке.

"Когда есть сомнения, когда есть колебания - командир должен быть первым. Уверен, что остальные пограничники увидят, что в этом нет ничего страшного и лучше вакцинироваться", - сказал Дейнеко, призвав подчиненных не бояться процедуры и делать прививки от коронавируса.

По данным ведомства, среди персонала Госпогранслужбы в целом было зафиксировано почти 4700 случаев заражения Covid-19. В данный момент лечатся 269 человек. Скончались 10 сотрудников службы.

Напомним, 2 марта вакцинировался и президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в зону ООС в Луганскую область.

Также мы писали, что в очереди на вакцинацию находится и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Тем временем, по данным на 3 марта, в Украине прививку от коронавируса получили около 7 000 человек.