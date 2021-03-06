В субботу, 6 марта, в церквях поминают усопших, на народном календаре скорое потепление обещал Тимофей Весновей, а в мире поздравляют стоматологов.

Церковные праздники

6 марта отмечают Вселенскую родительскую субботу - день, когда принято поминать умерших. В году несколько таких особых дней.

6 марта отмечают Мясопустную субботу - за неделю до начала Великого поста перед Пасхой. Также родительская суббота - накануне Троицы, перед Покровом Пресвятой Богородицы и перед днем памяти Дмитрия Солунского.

Сегодня принято заказывать поминальные службы в церквях, устраивать поминальные обиды без алкоголя, поскольку началась мясопустная неделя, навещать могилы близких.

Именины сегодня отмечают Александр, Григорий, Даниил, Георгий, Иван, Ольга, Павел, Тимофей.

Народные праздники

На народном календаре сегодня Тимофей Весновей. Дата соединила церковные традиции (сегодня отмечают именины в честь святого Тимофея, который исцелял людей и изгонял духов) с народными (в селах готовились к весне).

Считалось, что после 6 марта зима уже не страшна, даже, если еще будут метели и морозы, ведь Земля уже повернула к весне и скоро день и ночь сравняются, когда придет равноденствие. В деревьях начиналось движение сока и они готовились выпустить почки.

По погоде в этот день судили, какой будет весна - какой Тимофей Весновей, такие будут и весенние месяцы.

Международные праздники

В мире отмечают День зубного врача. В этот день в 1790 году США был изобретен стоматологический бор - это и стало отправной точкой профессионального праздника.

Его придумал стоматолог, лечивший зубы Джорджу Вашингтону, Джон Гринвуд. Чтобы запустить внушительную машину, Гринвуд использовал ножной привод, как в прялке его матери. Электрическая бормашина появится больше века спустя.