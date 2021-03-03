У исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука обокрали автомобиль. Об этом сообщает Детектив-INFO со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 2 марта. Вероятнее всего, целью преступников был видеорегистратор. Найти злоумышленников по горячим следам не удалось, их поиски продолжаются.

"Злоумышленники разбили стекло водительской двери Land Rover Discovery прокурора и прихватили с собой видеорегистратор из салона. Поймать обидчиков главы САП по горячим следам не удалось, пока розыск злоумышленников продолжается", - рассказывает источник издания в правоохранительных органах.

Страна писала, что в августе 2020 временным главой САП назначили первого зама Холодницкого Грищука.

В декабре прошлого года исполняющего обязанности главы САП Грищука лишили должности и.о. замгенпрокурора