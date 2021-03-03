Премьер-министр Словакии, которая закупила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", Игорь Матович пошутил, что в обмен на препарат от коронавируса правительство обещало России Закарпатскую Украину.

Таким образом премьер пошутил в эфире Radio Expres.

Так, журналист акцентировал внимание, что Словакия несколько недель вела переговоры с РФ и уточнил, что же пообещало правительство Словакии за препарат. Ответ премьера вызвал удивление журналиста.

"Закарпатскую Украину", - сказал Матович.

Однако позже он уточнил, что это была шутка. Премьер-министр сказал, что многие думают, что договоренности с Россией как будто автоматически предусматривают предательство Словакии, но это не так. Его миссией было "предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали".

"Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", - сказал премьер.

Напомним, 1 марта в Словакии подтвердили закупку российской вакцины. Словакия стала 39-й страной в мире и второй в Евросоюзе, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V".

Также сообщалось, что в Словакии из-за Covid-19 ввели комендантский час и запретили выходить на улицу без веских причин.