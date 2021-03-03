В среду, 3 марта, бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому в аэропорту "Борисполь" лично вручили подозрение по делу о похищении и пытках экс-руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" и нынешнего депутата от "Слуги народа" Олега Семинского, а также в вымогательстве денег от его родных.

Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию из Офиса генерального прокурора.

"В аэропорту "Борисполь" прокурором Офиса Генпрокурора бывшему министру транспорта и связи Украины было вручено извещение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое направлено в Печерский районный суд", - сообщили в ОГПУ.

По данным источников издания, речь идет о бывшем министре транспорта и связи Украины Николае Рудьковском.

Напомним, СБУ заявила о раскрытии дела о похищении Семинского 25 февраля. По данным спецслужбы, к совершению преступления Рудьковский привлек группу исполнителей, в том числе представителей криминального мира. Семинского похитили в 2012 году и держали в неволе три года, пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долларов.

При этом Семинский еще в 2015 году рассказывал о том, что похищение и покушение на него инициировал его бывший друг и партнер Николай Рудьковский.

26 февраля 2021 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Рудьковскому.