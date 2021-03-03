Бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин решил побороться за пост ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ), выборы которого запланированы на 17 марта.

Литвин обнародовал свое видение пути развития столичного вуза, сообщает "Голос Украины".

В тексте своей программы Литвин говорит, что возглавляя Наблюдательный совет КНУ и занимая государственные должности, он добивался принятия решений для повышения статуса университета.

"В частности, с помощью инициирования соответствующих указов президентов о преобразовании его (университета - Ред.) в национальный, а со временем в исследовательское заведение. До последнего он получал надлежащее финансирование из государственного бюджета отдельной строкой и напрямую. Профессорско-преподавательский состав имеет повышенный коэффициент заработной платы", - говорится в программе Литвина, которую он опубликовал незадолго до выборов ректора КНУ им. Шевченко.

Ранее "Страна" публиковала большое интервью с Владимиром Литвиным.

Также мы сообщали, что Литвин назвал опрос от Зеленского давлением на избирателей в пользу "слуг".