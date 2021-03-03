Статс-секретарь в Министерстве иностранных дел Федеративной Республики Германии Нильс Аннен рассказал о своих оптимистических ожиданиях в вопросе строительства российского газопровода "Северный поток-2" после того, как Джо Байден стал президентом США.

Об этом пишут "РИА Новости", цитируя слова Аннена .

"Я надеюсь, что я не слишком оптимистичен, но я реально надеюсь, что с новой администрацией Байдена мы сможем найти партнёров, которые захотят работать с нами и ещё раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что "Северный поток - 2" увеличивает нашу зависимость", - сказал статс-секретарь.

Кроме того, он рассказал, что ФРГ находится в фазе "энергетического перехода". И то, что Германия отказывается от угля и атома в в пользу возобновляемых источников означает, что стране нужен газ, как переходной источник энергии.

"Я считаю, что нужно быть реалистичными, но мы считаем, что у нас (Германии. — Ред.) на протяжении многих лет была хорошая политика, которую упустили из внимания из-за политической линии, усложнившей ситуацию. Поэтому давайте подождём, но я более оптимистичен, чем год назад", - сказал он.

Напомним, США могут ввести новые санкции против фирм, работающих на укладке "Северного потока-2" уже в мае.

Также сообщалось, что Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы. Заморозка работ, помощь Украине, игнорирование санкций. У Германии есть 4 сценария по "Северному потоку-2"