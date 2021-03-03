Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джо Байдена посетить Украину для принятия участия в саммите Крымской платформы и празднования 30-й годовщины Независимости Украины в Киеве.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".

При этом в дипломатическом ведомстве не уточнили, принял ли Байден предложение Зеленского посетить Украину в августе этого года.

Кроме того, комментируя подготовку визита Зеленского в США, в МИД заявили, что "организация и проведение взаимных визитов на уровне глав государств остается на постоянной повестке дня украинско-американских отношений".

Напомним, в конце февраля лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Киев работает над тем, чтобы Байден поучаствовал в саммите "Крымской платформы", который запланирован на 23 августа.

Также мы писали, что в МИД Украины анонсировали телефонный разговор между Байденом и Зеленским.