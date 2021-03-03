Верховная Рада Украины поддержала переименование семи сел в шести областях Украины, а еще одному населенному пункту присвоила название.

Такое решение парламентарии приняли в среду, 3 марта, во время пленарного заседания Рады.

Соответствующими постановлениями депутаты переименовали такие населенные пункты:

село Коросное Львовской области в Коросно;

село Брустуров Ивано-Франковской в Брустуры;

село Борщов Львовской области в Боршив;

село Кринички Житомирской области в Буймир;

село Зеблозы Тернопольской области в Зеблазы;

село Заречное Сумской области в Боголюбово;

село Мокриевка Полтавской области в Мокрии.

Также населенному пункту, который находится в Тисменицьком районе Ивано-Франковской области, нардепы присвоили название - село Ценжив.

Напомним, во время сегодняшнего заседания Рада поддержала отмену перевода часов в Украине на летнее время.

Также сообщали, что в Раду внесли проект постановления о переименовании поселка на Донбассе в Нью-Йорк.