Кринички стали Буймиром, а Заречное - Боголюбово. Рада переименовала семь украинских сел
Верховная Рада Украины поддержала переименование семи сел в шести областях Украины, а еще одному населенному пункту присвоила название.
Такое решение парламентарии приняли в среду, 3 марта, во время пленарного заседания Рады.
Соответствующими постановлениями депутаты переименовали такие населенные пункты:
- село Коросное Львовской области в Коросно;
- село Брустуров Ивано-Франковской в Брустуры;
- село Борщов Львовской области в Боршив;
- село Кринички Житомирской области в Буймир;
- село Зеблозы Тернопольской области в Зеблазы;
- село Заречное Сумской области в Боголюбово;
- село Мокриевка Полтавской области в Мокрии.
Также населенному пункту, который находится в Тисменицьком районе Ивано-Франковской области, нардепы присвоили название - село Ценжив.
Напомним, во время сегодняшнего заседания Рада поддержала отмену перевода часов в Украине на летнее время.
Также сообщали, что в Раду внесли проект постановления о переименовании поселка на Донбассе в Нью-Йорк.