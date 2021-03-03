Верховная Рада приняла ряд постановлений о переименовании населенных пунктов. Фото: "Страна"

Верховная Рада Украины поддержала переименование семи сел в шести областях Украины, а еще одному населенному пункту присвоила название.

Такое решение парламентарии приняли в среду, 3 марта, во время пленарного заседания Рады.

Соответствующими постановлениями депутаты переименовали такие населенные пункты:

  • село Коросное Львовской области в Коросно;
  • село Брустуров Ивано-Франковской в Брустуры;
  • село Борщов Львовской области в Боршив;
  • село Кринички Житомирской области в Буймир;
  • село Зеблозы Тернопольской области в Зеблазы; 
  • село Заречное Сумской области в Боголюбово;
  • село Мокриевка Полтавской области в Мокрии.

Также населенному пункту, который находится в Тисменицьком районе Ивано-Франковской области, нардепы присвоили название - село Ценжив.

Напомним, во время сегодняшнего заседания Рада поддержала отмену перевода часов в Украине на летнее время.

Также сообщали, что в Раду внесли проект постановления о переименовании поселка на Донбассе в Нью-Йорк.

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