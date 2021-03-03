В Калуше Ивано-Франковской области две школьницы попали в реанимацию после того, как приняли большое количество парацетамола. Пострадавшие 2008 и 2009 года рождения. Выяснилось, что девочки покупали таблетки в небольших количествах в разных аптеках, чтобы не попасть под подозрение фармацевтов.

Об этом сообщила заместитель мэра по медицинским вопросам Наталья Кинаш во время совещания в среду, 3 марта.

Причины случившегося пока неизвестны. Уточняют, что девочки из благополучных семей.

"Есть тенденция, что дети попадают под влияние соцсетей и групп. Поэтому просим родителей и педагогов обратить внимание на негативную тенденцию и говорить с детьми об онлайн-безопасности", - сказала Кинаш.

Кинаш об отравлении школьниц с 3:01

Напомним, в начала года в Украине увеличилось количество попыток самоубийства среди детей. 16 февраля в лицее Боярки две 12-летние ученицы, следуя видео в соцсети, приняли большое количество таблеток "Дротаверин". Одна из них умерла. После этого аналогичный случай произошел в Умани с двумя девочками, но обе выжили. 26 февраля в Сумах две 16-летние студентки наглотались таблеток и сами вызвали скорую. 2 марта в Ровно 11-летняя школьница приняла 40 таблеток парацетомола и попала в больницу.

Почему по Украине прокатилось волна попыток самоубийств среди детей и не связано ли это с так называемыми "группами смерти" подробно разбиралась "Страна".