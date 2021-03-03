В среду, 3 марта, в Донецкой области на железнодорожном нерегулируемом переезде в с. Новоселовка Покровского района легковой автомобиль столкнулся с поездом "Скотоватая - Славянск". В результате водитель авто скончался.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.

Сообщение о ДТП поступило в Главное управление спасателей в 09:30. Авария случилась в 09:00 в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским пригородным поездом сообщением "Скотоватая - Славянск" на железнодорожном нерегулируемом переезде в с. Новоселовка Покровского района.

Внутри автомобиля оказались зажатыми два человека, одного из которых удалось вытащить представителями ВСУ и сотрудниками скорой помощи еще до приезда спасателей. Однако второй человек не выжил.

"В 12:20 спасатели Главного управления при помощи шанцевого инструмента демонтировали водительскую дверь легкового автомобиля, после чего деблокировали погибшего водителя 1964 года рождения и передали тело сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 13 человек личного состава и 2 единицы техники.

Кроме того, сообщается, что движение по железнодорожному пути было временно остановлено на время проведения следственных действий.

Напомним, недавно сообщалось, что в Польше двое украинцев влетели в дерево на Volkswagen и погибли на месте ДТП.

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