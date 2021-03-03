Четыре года длился суд по делу первой известной жертве буллинга в Украине - черниговской школьницы Полины Малоштан, которую избила группа девочек-подростков в центре Чернигова 2 апреля 2017 года. Процесс избиения снимали на видео, а после выложили в интернет. Эту подростковую жестокость обсуждала вся Украина.

Несмотря на весь резонанс, обидчицы черниговской школьницы отделались условным сроком. Причем приговор был оглашен без присутствия потерпевшей стороны - ни сама избитая девушка, ни ее адвокат не получили повестки, уведомляющие о дате суда.

Изначально четверым девушкам, которые непосредственно избивали Полину, грозило до четырех лет лишения свободы (по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц). Однако суд после четырехлетнего разбирательства применил более мягкое наказание - от одного до трех лет заключения условно.

Фото: val.ua

По мнению пострадавшей Полины, приговор несправедливый и слишком мягкий. А сам судебный процесс, по словам девушки, выглядел заангажированно.

"Избиение происходило в центре города, но записи камер никто не изъял (камеры в тот момент не работали, как было сказано). Все свидетели на месте избиения оказались "случайно". На следственный эксперимент следователь приводил совсем других людей, которые были не замешаны в деле. Судья здоровался за ручку с родителями этих "девочек". Одной из них было на то время 18 лет, она училась на преподавателя. Это та, которая била меня ногами по голове, в виски, в то время, когда я потеряла сознание, и та которая била меня головой о стенку, пока другие держали меня, чтобы я не смогла убежать, вырывали и жгли мне волосы зажигалками", - вспоминает Полина Малоштан.

Она утверждает, что судебный процесс постоянно саботировался.

"На большинство судебных заседаний подсудимые не являлись, постоянно указывая разные "уважительные" причины. Я чувствовала травлю с их стороны, они говорили, что что я себе нарисовала фингалы, сама себе сотрясение мозга сделала. Также мне приходилось терпеть угрозы с их стороны, вечные подколы на судебных заседаниях. Родители одной из подсудимых говорили своей дочери: "вот сядешь в клеточку, будем тебе конфетки через решетку закидывать"- вы считаете это адекватным?», - возмущена Полина Малоштан.

По словам девушке, о последнем судебном заседании, на котором и был вынесен вердикт, не уведомили ни саму потерпевшую, ни ее адвоката. Как выяснилось, приговор огласили еще 19 февраля - без присутствия потерпевшей стороны. А повестку Полина Малоштан получила "задним числом" - 24 февраля, через пять дней после оглашения приговора. Впрочем, Полина утверждает, что повестки задним числом она получала не раз в ходе судебного процесса.

"Без двух месяцев четыре года тянулось судебное заседание и вот так "эпично" закончилось. Без моего присутствия и моего адвоката", - комментирует Полина.

В комментарии "Стране" Полина Малоштан отмечает, что не согласна с вердиктом суда. По ее мнению, наказание для нападавших на нее девочек несправедливое и она собирается его обжаловать в высшей судебной инстанции.

"Вот итоги судебного разбирательства: от одного до трёх лет условно. Вот это вся справедливость? С самого начала расследования и следственных экспериментов было ясно, что им ничего не будет, так как я одна, а против меня вся их банда (около 50 человек, снимавших на видео, и четверо избивавших ). Но надежда все-таки была... Ничего, я руки опускать не буду. Буду подавать апелляцию", - уточнила Полина Малоштан.

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