Кабинет министров утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительственного портала.

По его словам, документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг.

Кроме того, стратегия учитывает важные сквозные направления - диджитализацию, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие. Среди принципов, на которых строится стратегия, - европейская и евроатлантическая интеграция.

Отмечается, что документ разработан с привлечением экспертов и ученых.

Ранее Шмыгаль анонсировал скорую поставку вакцины Pfizer в Украину.

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