На комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова рассматривают вопрос о прекращении вещания телеканала "Перший незалежний", принадлежащий коллективу журналистов с закрытых указом президента трех оппозиционных телеканалов. Напомним, "Перший незалежний" отключили по требованию СБУ 26 февраля, через час после начала вещания.

Рассмотрение вопроса началось с требования члена комитета Сергея Швеца к ведущей "Першого незалежного" Диане Панченко, предъявить журналистское удостоверение телеканала. На это Панченко ответила, что государственные органы не дают аккредитацию журналистам "Першого незалежного".

"Мы не можем осуществлять свою профессиональную деятельность так как нас саботируют все государственные органы",- заявили Панченко.

По словам Панченко, 26 февраля в Украине произошло беспрецедентное событие, без решения суда, без введения санкций, был отключен от вещания телеканал "Перший незалежний".

"Причиной отключения вещания журналистов стало даже не решение СНБО. А просто письмо СБУ", - заявила Панченко

На комитет также пригласили представителей СБУ, чтобы те озвучили причины на основании которых было отключено вещание телеканала, но никто из спецслужбы на комитет не пришел.

В связи с тем, что из СБУ на комитет никто не пришел члены комитета перенесли рассмотрение вопроса на 17 марта.

Ранее "Страна" писала о том, что в Нацсовете подтвердили, что СБУ рассылала письма по поводу "Першого незалежного" в день запуска канала.

Также мы выясняли, что известно про новый телеканал "Перший незалежний" и где его смотреть.