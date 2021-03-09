Во вторник начинается 26-й лунный день в созвездии Водолея. Этот период астрологи советуют использовать для проработки и исправления своих недостатков, стараться не совершать необдуманных действий и не поддерживать пустую болтовню, не ввязываться в ссоры, не злословить, не тратить энергию на глупости и авантюры.

Четырем знакам Зодиака сегодня лучше внимательно присмотреться к себе и подумать, что можно исправить в своем характере.

Близнецы (22.05 - 21.06) - профессионалы во лжи и манипуляциях. Конечно, ко вранью вы прибегаете не все время, но ваша фантазия порой работает так же, как ложь. Вы можете замыливать глаза окружающим, распускать сплетни и провоцировать слухи. Все это делается настолько качественно, что никто никогда не заподозрит вас в подобном. По вашей части масса романов, ненадежность и импульсивность в принятии решений. А еще ваше любопытство и высокий интеллект могут порождать нерешительность. Пересмотрите особенности своего характера, которые могут негативно влиять на вашу жизнь.

Лев (23.07 - 23.08) рождается с единственным пороком - самовлюбленностью. Он развивается так же стремительно, как и появившийся на свет младенец. Если не работать над чрезмерной эгоистичностью, вы можете со временем растерять своих друзей. Мир не крутится вокруг вас, пора это признать и попытаться хотя бы на один день стать равноправным партнером с любимым человеком или в компании друзей. Вы обратите внимание, насколько вам мешает жить ваш внутренний тиран.

Скорпион (24.10 - 22.11) бывает на удивление злопамятным и ревнивым. Негативные черты характера порой проявляются в саркастичной манере общения, в желании наказать обидчика, властвовать над людьми. Все это никак не идет вам на пользу. У окружающих вы вызываете весьма противоречивые чувства. А любить вас и вовсе невозможно - иногда вы настолько милы, что вас хочется обнять, а бываете так своенравны, что хочется вас задушить. Проработку несовершенств можно начать с малого: компромиссов, открытости, хорошего настроения.

Стрелец (23.11 - 21.12) бывает чрезмерно активен и болтлив, что делает его невыносимым и утомительным для окружающих. Вы словно человек-оркестр или толпа из одного человека, способны развить бурную деятельность на ровном месте. Конечно, с вами не соскучишься, но за это другие знаки вас недолюбливают. Вы словно Овен в квадрате - одновременно прямолинейны, импульсивны, вспыльчивы, склонны впадать в крайности. Поэтому главная задача сегодня - уравновесить в себе весь потенциал и щедро делиться с окружающими идеями и вдохновением.

Остальным знакам Зодиака также надо задуматься над своими негативными чертами. Помните известную фразу французского писателя и моралиста Ларошфуко, который сказал, что если бы не было недостатков у нас самих, мы бы не подмечали их с таким удовольствием у других. Он был абсолютно прав. Проследите за тем, чтобы не впасть в самодовольство, не возвышаться над другими, не гордиться и не лгать. Впоследствии вам определенно будет совестно за совершенные ошибки.

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