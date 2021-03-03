В Южной Корее после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca умерли двое мужчин, 50 и 63 лет, у обоих были сопутствующие заболевания. Власти страны начали расследование инцидентов.

Об этом пишет Reuters.

Так, Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) начало расследование о связи смертей после вакцинации с прививкой, в свою очередь в компании AstraZeneca заявили, что в курсе расследования, но хорошая переносимость препарата доказана клиническими испытаниями.

На данный момент нет доказательств причинно-следственной связи между смертью пациентов и вакцинацией. Одному из умерших было 63 года, он проживал в специальном заведении для пожилых людей и страдал цереброваскулярным заболеванием. После прививки, через четыре дня, у него появились симптомы, в частности высокая температура. Его перевезли в другую больницу, выявили симптомы заражения крови и пневмонии, после чего мужчина скончался.

Второй погибший был моложе на 13 лет и являлся пациентам заведения для пожилых людей с расстройством сердца и диабетом. Он умер после многочисленных инфарктов уже на следующий день после прививки.

Директор KDCA Чон Ын Кен призвал населения вакцинироваться от коронавируса только в том случае, если они здоровы. Также в KDCA рассказали, что у 207 граждан Южной Кореи были зафиксированы побочные эффекты после прививки от коронавируса, среди них и три случая анафилаксии (тяжелой аллергической реакции).

В Южной Корее массовая вакцинация от коронавируса началась на прошлой недели, к полуночи 2 марта прививку AstraZeneca получили 85 904 человека, Pfizer вакцинировались 1524 гражданина. За все время пандемии коронавируса в стране заболели 90 816 человек, из них 1612 умерли.

Напомним, в Эстонии спустя две недели после прививки AstraZeneca умер 31-летний спасатель. После прививки у него поднялась температура и появились сильные головные боли.

Также сообщалось, что В Австрии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech умер 41 человек.