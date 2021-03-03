В самый длинный в году день - день летнего солнцестояния 21 июня, если Украина решит остаться на зимнем времени, на востоке Украины начнет темнеть в 19:30.

Соответствующую карту опубликовало издание "КП" в Украине.

Так, в самый длинный день года при зимнем времени в Харькове будет темнеть в 19:48, а расцветать в 03:26. В Киеве рассвет наступит в 03:46, а закат в 20:13.

При этом больше всего от решения Рады "пострадают" восточные регионы. Там солнце летом будет всходить в 3:20, а садиться в 19:30.

В Западных областях восход будет около 4:30, а закат – после 20:30.

Напомним, сегодня в Верховной Раде поддержали отмену перевода часов с зимнего на летнее время. За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 277 нардепов.

Если закон поддержат и во втором чтении, и в целом, то Украина больше не будет переводить стрели часов, оставшись в зимнем времени.

Ранее "Страна" подробно писала о том, почему в Раде хотят отменить сезонный перевод стрелок и когда это произойдет.