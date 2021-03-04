Наступает первая в 2021 году родительская суббота - Вселенская мясопустная.

6 марта православные христиане совершают поминовение всех усопших: родителей, друзей, коллег и знаковых, которые ушли из жизни.

В родительскую субботу под запретом веселье, ссоры, тяжелая работа по дому. В такой день лучше посетить службу в храме, помолиться, организовать семейный поминальный обед. Если есть возможность, можно сходить на кладбище, принести туда лампадки и цветы.

Затем 8 марта, помимо международного женского дня, начинается Масленица. Через неделю, 15 марта, стартует Великий пост.

На протяжении сорока дней этого поста, который завершается Пасхой, родительские субботы будут еще несколько раз. Один из основных поминальных дней - Радоница - уже после Воскресения Христова, а именно 11 мая.

В нашем отдельном материале - даты всех поминальных дней и родительских суббот в 2021 году.