Из-за коронавируса Словакия ввела ночной комендантский час. Новое ограничение начинает действовать со среды, 3 марта, и запрещает населению покидать дома в период с 20:00 до 5:00. Комендантский час будет действовать до 19 марта, но не исключено, что его продлят. Об этом сообщает The Guardian.

Также правительство просит людей по возможности оставаться дома и в течение дня. Для выхода на улицу должны быть веские причины - медицинского характера, работа, выгул домашних животных. Также разрешены физические упражнения на свежем воздухе.

Напомним, в Словакии, где проживает 5,4 миллиона человек, в последние две недели зафиксированы 24 смерти из-за коронавируса на 100 000 населения.

Ранее "Страна" писала о том, что заболеваемость коронавирусом в Чехии достигла рекорда, власти ужесточили карантин с 1 марта.

Также мы сообщали, что в Польше зафиксирован максимальный с ноября суточный прирост коронавируса.