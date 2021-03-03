И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил обязать "Нафтогаз" продавать газ "Укргаздобычи" всем газовщикам и производителям тепла по фиксированной цене. По его мнению, к дешевому газу нужно дать доступ всем трейдерам, лишив "Нафтогаз" монополии.

Об этом стало известно во время заседания правительства в среду, 3 марта

Сегодня Кабинет Министров Украины озвучил протокольное решение Министерства энергетики Украины о газе отечественного производства. Согласно ему, в ближайшие дни Минэнерго должно прописать список задач для "Нафтогаза", обязав его уже в марте продавать газ "Укргаздобычи" всем газовщикам и производителям тепла по фиксированной цене, с тем, чтобы в апреле этот газ попал на розничный рынок.

По какой цене его будут продавать пока не известно, но газ внутренней добычи стоит намного дешевле импортного (его реально продавать по 3-4 гривны за куб).

Будет ли запущена новая схема, или это еще один эпизод "троллинга" Витренко своего бывшего шефа, главы НАКа Андрея Коболева - пока неясно. Но газовщики добиваются доступа к дешевому украинскому газу уже давно.

Ранее мы сообщали, что "Нафтогаз" назвал мартовские цены на газ для населения.

Также рассказывали, Минэнерго не знает, сколько газа в подземных хранилищах "Нафтогаза".