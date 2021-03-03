В марте белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA перестал публиковать сообщения. Последнее обновление в нем было датировано 28 февраля. А сегодня, 3 марта, там появился пост с геометкой на польско-белорусской границе.

После этого в сети появилась версия, что администраторов канала похитили или экстрадировали в Беларусь, однако экс-главред NEXTA Роман Протасевич заявил, что с его бывшими коллегами все в порядке.

"Все, что я могу сказать - с ребятами все в порядке, никто их не похищал. Что они делают и зачем? Понятия не имею", - сказал Роман Протасевич в комментарии "Дождю".

Отметим, NEXTA - Telegram-канал, широко освещавший протесты против Лукашенко в Беларуси и анонсирующий программы и маршруты акций. Основателем канала Nexta является оппозиционный белорусский журналист Степан Путило, главным редактором был журналист Роман Протасевич. Оба они проживают в Польше.

Против Путило в Беларуси завели уголовное дело еще в августе прошлого года. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков.

Мы писали, что в октябре 2020 года в Беларуси решили наказывать тех, у кого в Telegram найдут подписку на канал NEXTA. Подобные действия стали расценивать как распространение экстремистских материалов.

В начале февраля 2021 года Следственный комитет Беларуси направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича.