В ближайшее время в Украину ожидается поставка вакцины американского производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

"Как мы и обещали, все украинцы будут обеспечены качественными и безопасными вакцинами в полной мере. В Украину прибыла эффективная вакцина компании Astrazeneca. В ближайшее время ожидаем Pfizer", - заявил глава правительства.

При этом Денис Шмыгаль добавил, что общие договоренности по контрактам составили почти 30 млн доз за этот год.

Напомним, что заявленная эффективность вакцины против Covid-19 Pfizer/BioNTech составляет 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Сложность может составить требование транспортировать и хранить препарат при температуре ниже -70 ° C.

Напомним, 3 марта президент Украины Зеленский и президент Евросовета Мишель обсудили передачу вакцины против коронавируса от ЕС Украине

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